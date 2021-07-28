《傳聞共賞》瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股，小鵬汽車交付量穩增

《傳聞共賞》 市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股
科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增
環球基金贖回壓力增，港鐵（０００６６）強勢有因
《昔日傳聞》 大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯
鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因
中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務
和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使
大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產
匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息
金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增
中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用
水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所
全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升
蔡崇信斥逾１２億元，買入紐約豪宅單位
中石油內地油氣產量增，基金拋售微盟（０２０１３）
環球銀行息差受壓，體育用品銷售續快速增長
中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％
江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元
科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險
華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產
美阻荷蘭設備製造商ＡＳＭＬ向中國出售高端光刻機
美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪
中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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