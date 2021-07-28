《傳聞》環球基金贖回壓力增，港鐵（０００６６）強勢有因

《傳聞》市場消息稱，近日全球避險情緒升溫，環球基金贖回壓力增加，關注美股可能出現
大調整，繼而衝擊世界經濟，昨日（２７日）不跌反升的匯控（００００５），宜趁高減持。
另外，港鐵（０００６６）持續走強，昨日（２７日）逆市上升５仙。據悉港股市況未明之
下，基金投資趨保守，未見大舉入市撈底，具防性的港鐵，續成基金換馬的對象。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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