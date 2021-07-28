《傳聞》市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股

《傳聞》市場消息指，內地兩家創新醫療企業先瑞達醫療和心瑋醫療原計劃昨日（２７日）
或今日（２８日）開招，惟見投資氣氛急轉直下，擬延期開招，最終情況或有變數。證券商消息
亦指，銀行提供孖展融資方面，至昨日為止仍未有消息，反映兩新股未必能於今日開招。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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