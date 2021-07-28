《魚缸博客》外資最怕政策不確定性，建議大家趁彈再減貨！

《魚缸博客》魚缸呢期大跌盪，博客今日就無咩好股推介比大家，亦覺得大家忍忍手就最好

。今日博客就想分享下些少對魚缸看法。

最近魚缸跌得勁，原因就眾說紛紜。博客自己就同過基金朋友交流過，估計係外資大舉沽貨

出逃而造成。近日有傳花旗國基金大舉拋售香江同神州資產，原因是花旗國將會對美資基金在中

港嘅投資設立限制，特別是針對只做Ｂｕｙｓｉｄｅ好倉嘅交易員。不過，神州券商國金策略指

出，經確認是假消息。不過呢個講法博客就有些少質疑，因為呢一下其實外資大戶都非常傷，屬

於攬炒行為，應該唔會蠢到用政策搞到基金一齊人踩人咁沽爆自己。

博客自己就估計，背後原因都係教育股近期嘅監管政策所致，令外資非常恐懼神州之後嘅政

策不確定性，加上鬼佬唔熟路，而鬼佬基金最怕不確定性，自然不問價咁先沽為敬。跌得急而仲

有得跌，反映鬼佬資金仲未肯積極買翻上去，甚至拖累埋其他基金要沽其他貨去補其他倉，甚至

被斬倉，所以得出呢個局面。

博客估計，昨日應該有唔少沽空倉平倉，短線沽壓可能喘定，不過依家呢個大環境依然充滿

不確定性，短期大家唔好對反彈幅度寄望甚殷。如果大家之前未沽得切貨，博客建議大家可以趁

彈減貨，盡量降低風險。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

