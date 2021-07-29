《傳聞》大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股

《傳聞》騰訊（００７００）昨日（２８日）出現大撼大場面，頻現大手上板，成交接近

５００億元。傳聞大戶逐步空倉回補，支持騰訊等新經濟股反彈。

另外，儘管上証綜指回落至３４００點以下水平，但中國基本因素沒有改變，據悉新一波外

資將入市加注Ａ股，安碩Ａ５０中國（０２８２３）在１７﹒３至１７﹒５元水平有一定值博率

，昨日（２８日）上升２﹒９％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

