《傳聞》天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快

《傳聞》近月大冧市，天倫燃氣（０１６００）股價抗跌力強。據悉天倫城市燃氣項目持續

增加，去年底已接近７０個，對股價有支持作用。

另外，中金公司（０３９０８）股價回落至１７元邊緣有值博率，據悉中金受惠中國居民財

富累積，旗下財富管理業務快速增長，客戶達到數百萬個，發展潛力巨大。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

