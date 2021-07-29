《魚缸博客》車股硬淨兼強勢，東風發盈喜可小注博彈

《魚缸博客》有指中證監副主席方星海同一眾大行開會解釋教育業監管政策，局方放風話無

意傷害其他行業，結果今朝魚缸好友反攻，高開７００幾點！不過大市裂口高開之後就不斷回順

，市況仍然反覆，睇返ＡＴＭ今朝係咁縮就知唔少缸友趁彈走貨，博客就留意到呠呠車近幾日都

好抗跌，今日東風呢隻盈喜車股幾抵玩。

東風集團（００４８９）公布，預期截至６月３０日止中期純利按年增長超過１﹒３倍，純

利增長主要由於期內銷量增加。發盈喜後，今朝股價即刻由低位反彈一成，重上１０天線（６﹒

７２銀），亦都重返７月內橫行區間，股價重拾支持。

另外，孖屐都好期待東風Ａ股上市，東風係舊年年底公布回Ａ集資２１０億人仔，由於投資

者對國策認知有異，神州股民對國內新能源車行業進程有更直觀了解，Ａ股電車電池股往往有較

高估值，等東風回Ａ後有望支持港股股價抽上。

目前汽車行業增長受到「芯片荒」打擊，能否保持車用半導體供貨成為挑選車股之重要考量

因素，東風係月中宣布旗下附屬合資公司正式投產車規級ＩＧＢＴ模組，總規劃產能達１２０萬

隻，第一期就可以每年封裝３０萬隻全轎車規級模組，有望自主掌控產車核心資源。

博客認為魚缸未擺脫行業監管陰影，投資者傾向睇淡，反覆市下宜小注怡情。東風今日得守

１０天線可以買入，初步睇８銀，穿６銀底止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

