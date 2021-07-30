《傳聞》基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢

《傳聞》市場消息稱，隨著經濟疫後逐步重啟，全球電腦出貨增長放慢趨勢將持續今年下半

年。聯想集團（００９９２）昨日（２９日）在大市勁彈之下，全日僅升１仙。

另外，中興通訊（００７６３）昨日（２９日）上升０﹒９５元。據悉基金加注中興通訊，

看好５Ｇ設備訂單續增以及業務受益物聯網市場發展，短期料續跑贏大市，將上試２８至３０元

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

