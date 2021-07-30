《魚缸博客》資金依然鍾意新能源車相關股，力勁科技可短炒！

《魚缸博客》呢期魚缸先受政策拖累，後有鬼佬走資，搞到魚缸大跌。科技佬、教育佬屬於

風眼股。一日不確定性持續，上述股份就好容易比人逢高沽落去。政策股當然避開為主，不過較

低政策風險嘅汽車相關股，博客今次看重力勁科技（０５５８）。

公司主要主要從事設計、製造及銷售熱室及冷室壓鑄機、注塑機、電腦數控加工中心及相關

配件。公司在壓鑄機方面有壟斷地位，更為Ｔｅｓｌａ達６０００噸壓鑄機嘅獨家供應商。有Ｔ

ｅｓｌａ呢個品牌，呢方面已經最起碼維持到公司未來增長業績嘅保證。

另外，公司最新公布，全資附屬中山力勁機械公司分別與中山合夥公司、寧波合夥公司、力

勁科技執行董事謝小斯、中山力勁機械僱員黃溪，以及力勁科技主席張俏英女兒劉瑩瑩訂立五份

認購協議，藉此購入中山力勁機械發行新股本，總代價人民幣５２８０萬元。另外，公司亦話目

前正進行公司重組，同時亦探討中山力勁集團將在神州證券交易所分拆上市嘅可行性。呢個消息

令市場又可以炒回Ａ，同時又集到資發展更多業務。

大和發表報告，話由Ｔｅｓｌａ及其他代工生產商（ＯＥＭ）嘅需求大過預期，估計會係業

績催化劑。Ｔｅｓｌａ亦加快推出新車款，當更多車款採用大型壓鑄技術，估計產能擴張快過預

期，將刺激車身壓鑄機需求。大和估計公司嘅產品組合升級有利提升毛利率，估計整體毛利率將

由２０２１財年嘅２８巴仙擴至２０２４財年嘅３４巴仙。

公仔圖方面，即使魚缸表現差，但公司股價維持上市軌道，反映非常強勢。博客建議調整落

１５﹒５銀可以少注短炒下去博破頂，因為見到只要魚缸跌定左，資金就立即湧入新能源車相關

股。但記得短線收穿１５銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

