  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2021 11:57

《魚缸博客》ＪＳ環球中期績佳可博短炒，現價可吼入！

　　《魚缸博客》呢期魚缸氣氛好番些少，博客搵到ＪＳ環球生活（０１６９１）俾大家短炒！
　　首先公司最新鮮熱辣公布大家期待已久嘅盈喜！公司公布集團綜合盈利預期，截至２０２１
年６月３０日止六個月將不少於２﹒０５億美金，較去年同期嘅１﹒０７億美金多賺９２巴仙。
公司話指，增幅主要來自北美和歐洲市場於２０２１年上半年增長強勁，另外亦有關提高了管理
效率和供應鏈協同效應。
　　其實呢個數就符合市場預期。假設全年保持到五成以上增長，其實預測市盈率得１０幾倍，
估值一Ｄ都唔算貴！
　　另外，大摩亦吹起摩笛，話股價於４５日內將跑贏行業，發生機會率為７０至８０巴仙，對
其股份評級為「增持」，目標價２７銀。大摩預期公司今年上半年收入將按年上升４４巴仙，純
利更按年增長１２９巴仙，主要海外收入增長強勁，以及經營槓桿及財務成本節省見成效，估計
市場嘅盈利預測有機會上調。博客留意左一段時間，發覺摩笛普遍都幾奏效，大家可以留意下！
　　再望番公仔圖，公司不論於魚缸定身處行業去睇，其實都算強勢，一直守住大約１７﹒５銀
呢個位。博客覺得可以現價買博上番２２﹒５至２３銀呢個阻力頂，但收穿１７﹒５銀就要走佬


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話02/08/2021
小鵬汽車銷售數據理想急升 新能源車板塊再起動
財經熱話02/08/2021
匯控盈利勝預期派息7美仙　股價升3%破廿天線
財經熱話02/08/2021
【生發發再發】無懼印花稅上調　續憧憬中資股來港　惟專家潑冷水
財經熱話02/08/2021
美國設限憧憬中企湧港上市　增加股票印花稅消息淡化　港交所破位而上
市場動向02/08/2021
流媒體黑馬獲追捧 騰訊重金增持恒騰網路
開市Good Morning02/08/2021
溫傑：匯控難再上50元　仍相對看好內銀股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金