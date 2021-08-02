《魚缸博客》ＪＳ環球中期績佳可博短炒，現價可吼入！

《魚缸博客》呢期魚缸氣氛好番些少，博客搵到ＪＳ環球生活（０１６９１）俾大家短炒！

首先公司最新鮮熱辣公布大家期待已久嘅盈喜！公司公布集團綜合盈利預期，截至２０２１

年６月３０日止六個月將不少於２﹒０５億美金，較去年同期嘅１﹒０７億美金多賺９２巴仙。

公司話指，增幅主要來自北美和歐洲市場於２０２１年上半年增長強勁，另外亦有關提高了管理

效率和供應鏈協同效應。

其實呢個數就符合市場預期。假設全年保持到五成以上增長，其實預測市盈率得１０幾倍，

估值一Ｄ都唔算貴！

另外，大摩亦吹起摩笛，話股價於４５日內將跑贏行業，發生機會率為７０至８０巴仙，對

其股份評級為「增持」，目標價２７銀。大摩預期公司今年上半年收入將按年上升４４巴仙，純

利更按年增長１２９巴仙，主要海外收入增長強勁，以及經營槓桿及財務成本節省見成效，估計

市場嘅盈利預測有機會上調。博客留意左一段時間，發覺摩笛普遍都幾奏效，大家可以留意下！

再望番公仔圖，公司不論於魚缸定身處行業去睇，其實都算強勢，一直守住大約１７﹒５銀

呢個位。博客覺得可以現價買博上番２２﹒５至２３銀呢個阻力頂，但收穿１７﹒５銀就要走佬

！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

