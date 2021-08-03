《傳聞》小鵬汽車擬擴產，中國加大基建投資利起重機銷售

《傳聞》市場消息稱，中國下半年將加大包括基建等固定資產投資，力保經濟穩定增長，預

料有利挖掘機與起重機的銷售。中聯重科（０１１５７）昨日（２日）勁升１３﹒６％。

另外，為配合市場對新能源車需求增加，據聞小鵬汽車（０９８６８）部署擴大產能，消息

利好股價，昨日（２日）上升１０﹒６％，短期續強勢，宜待股價回落至１６０元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

