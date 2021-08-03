《傳聞》貨拉拉返港上市有進展，已聘美銀高盛任聯席保薦人

《傳聞》內地監管連番施壓，多隻中概股先後調整計劃，包括回港上市。市場消息指，本港
貨運物流平台Ｌａｌａｍｏｖｅ（貨拉拉）上市計劃再有進展，該公司目前已聘請美銀以及高盛
擔任聯席保薦人，或將成為首批改回港上市的中概股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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