《傳聞》貨拉拉返港上市有進展，已聘美銀高盛任聯席保薦人

《傳聞》內地監管連番施壓，多隻中概股先後調整計劃，包括回港上市。市場消息指，本港

貨運物流平台Ｌａｌａｍｏｖｅ（貨拉拉）上市計劃再有進展，該公司目前已聘請美銀以及高盛

擔任聯席保薦人，或將成為首批改回港上市的中概股。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

