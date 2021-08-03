《魚缸博客》新能源車股氣勢如虹，抽理想博中獎

《魚缸博客》魚缸陷入「監管市」，官媒三日唔埋兩日就放風話某行業需要整改，今朝ＱＱ

就畀新華社旗下《經濟參考報》一篇文章打落地獄，各行各業人人自危，孖屐熱錢都集中流向監

管風險較低嘅板塊，懶理大市跌４００點。光伏、新能源車同醫藥股繼續自已開心炒。

比亞迪（０１２１１）今朝威到震，開市就高見２７２銀，逼近年頭高位２７８銀左右！即

使ＱＱ插低一成，比迪依然開心向上，反映電車真係資金愛股。而近日小鵬（０９８６８）基本

跟住大佬比亞迪一齊上行，受７月交付量創新高支持，昨日雙雙飆近一成，近期跑贏大市。

買新股不如抽新股，美股「電車三傻」之一嘅理想汽車（０２０１５）今起招股，股價上限

為１５０銀，集資最多１５０億，按每手１００股入場費１５１５１﹒１６銀，保薦人係高盛同

中金，淨籌最多１４７億銀，當中近一半用作研發新車同自動駕駛，一半拎嚟做宣傳。

理想以中大型家用ＳＵＶ車型作為主打，產品價位聚焦響２０萬至５０萬人仔，根據灼識諮

詢報告，以銷量計，理想ＯＮＥ係舊年神州最暢銷新能源ＳＵＶ車型，成功攻佔市場份額近一成

，兼具品牌同市場地位。另外，集團大力發展高壓純電動汽車技術，純電動車型令人憧憬。

不過要留意番，理想汽車美股昨日收報３３﹒６８美金，對應每股普通股接近１３１銀，較

港股招股價有折讓，不妨睇埋今晚美市表現再考慮入飛抽。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

