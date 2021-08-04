《傳聞共賞》中小銀行按揭轉積極，ＴＣＬ電子加力拓海外市場

《傳聞共賞》 中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客

ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車

換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作



《昔日傳聞》 內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增

海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產

黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟

基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢

中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業

服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市

大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股

天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快

市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股

科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增

環球基金贖回壓力增，港鐵（０００６６）強勢有因

大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯

鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因

中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務

和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使

大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產

匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息

金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增

中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用

水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

