《傳聞》ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車

《傳聞》在疫情之下，海外市場對電視機等產品需求增加，據悉ＴＣＬ電子（０１０７０）

加力拓展毛利較高的歐美等市場，拉動業務增長，股價在４﹒１５至４﹒２５元有留意價值。

另一方面，近月表現突出的長城汽車（０２３３３），據悉計劃短期內推出新車，但估計股

價已作出反映，不排除大戶趁好消息出貨。長城汽車昨日（３日）下跌近８％，成交１７億元，

沽壓不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

