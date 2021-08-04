《傳聞》在疫情之下，海外市場對電視機等產品需求增加，據悉ＴＣＬ電子（０１０７０）
加力拓展毛利較高的歐美等市場，拉動業務增長，股價在４﹒１５至４﹒２５元有留意價值。
另一方面，近月表現突出的長城汽車（０２３３３），據悉計劃短期內推出新車，但估計股
價已作出反映，不排除大戶趁好消息出貨。長城汽車昨日（３日）下跌近８％，成交１７億元，
沽壓不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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04/08/2021 09:01
《傳聞》ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
《傳聞》在疫情之下，海外市場對電視機等產品需求增加，據悉ＴＣＬ電子（０１０７０）
加力拓展毛利較高的歐美等市場，拉動業務增長，股價在４﹒１５至４﹒２５元有留意價值。
另一方面，近月表現突出的長城汽車（０２３３３），據悉計劃短期內推出新車，但估計股
價已作出反映，不排除大戶趁好消息出貨。長城汽車昨日（３日）下跌近８％，成交１７億元，
沽壓不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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