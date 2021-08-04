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即市新聞

04/08/2021 09:01

《傳聞》換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作

　　《傳聞》中國加快地方專項債發行，推動基建項目上馬，據悉醒目錢積極換馬，連日買盤力
吸水泥股，海螺水泥（００９１４）昨日（３日）上升３﹒７％，有向上突破之勢，宜待股價回
落至４１元以下低吸。
　　另外，中軟（００３５４）抗跌力強，昨日（３日）力守１４元以上水平。據聞中軟續有動
作，與華為有更多合作計劃，推動物聯網等領域的數字基礎設施建設。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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