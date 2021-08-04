《魚缸博客》紫金礦業可炒績佳及新業務憧憬，現價可吼入！

《魚缸博客》魚缸終於喘定，一啲超跌股好似新經濟股當然穀底大反彈，強勢股嘅新能源相

關又繼續強勢，但到呢一刻大家又買唔落手，因為普遍唔係反彈好多，就係日日新高。不過博客

同大家搵到紫金礦業（０２８９９）試下短炒！

首先公司中期業績表現相當唔錯。中期純利約６６﹒４９億銀人民幣，同比增１﹒７５倍；

營業收入約１０９８億銀人民幣，升約３２巴仙。相信呢份業績會支持到公司現時估值。

另外，公司董事長陳景河最近話公司將係國內外尋求開發鋰礦機會。雖然最後公司澄清：有

關鋰等新能源礦種嘅佈局係基於公司戰略上嘅初步規劃，沒有具體嘅時間進度表和具體項目安排

。截至目前，公司沒有籌劃任何具體項目。博客就估計，公司就當然非常想發展新能源相關板塊

，但老闆就自己「大嘴巴」咗，當業務仲係發展初期公司立即出來解畫都非常正常。不過呢一點

相信呢會有唔少炒家留意後續發展，亦比市場對公司有一個新憧憬！

再者，花旗最近出報告，博客都幾認同。花旗話隨著神州政府在科技、教育及遊戲行業嘅監

管收緊，及長期碳中和趨勢，預計金屬等原物料股將在下半年表現出色，亦指在本周金屬股嘅拋

售是過度嘅。隨著供應削減及鐵礦石成本下跌，預計鋼鐵嘅利潤率將擴大，下半年銅和鋁嘅價格

都會保持較長時間上漲。

再望下ＣＣＡＳＳ其實都有端倪估下大戶諗咩。其實近月不論頭三至頭五位券商持貨集中度

見上升，博客好多時視呢個位短線利好後市嘅指標之一。

博客建議現價約１１﹒４銀買入，短線目標１３銀先，但收穿１０銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

