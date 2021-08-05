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即市新聞

05/08/2021 09:00

《傳聞共賞》比亞迪電池訂單增，中國電信（０７２８）拓新增長點

《傳聞共賞》　　比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢
　　　　　　　　基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點

《昔日傳聞》　　中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客
　　　　　　　　ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
　　　　　　　　換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作
　　　　　　　　內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增
　　　　　　　　海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產
　　　　　　　　黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟
　　　　　　　　基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢
　　　　　　　　中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業
　　　　　　　　服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市
　　　　　　　　大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股
　　　　　　　　天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快
　　　　　　　　市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股
　　　　　　　　科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增
　　　　　　　　環球基金贖回壓力增，港鐵（０００６６）強勢有因
　　　　　　　　大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯
　　　　　　　　鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因
　　　　　　　　中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務
　　　　　　　　和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使
　　　　　　　　大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產
　　　　　　　　匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息
　　　　　　　　金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增
　　　　　　　　中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用
　　　　　　　　水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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