《魚缸博客》手機板塊量價齊升，高偉可望受立訊帶挈

《魚缸博客》魚缸經歷上星期暴跌之後就陷入政策市，新經濟股死氣沉沉，缸友們唯有醒水

跟住資金揀板塊炒，但近日威到震嘅車股同新能源股企哂響浪頂，難免令人畏高，博客就認為手

機股都值得吼入，有望成為下一個強勢板塊，當中高偉（０１４１５）值博率高。

據《日經亞洲》報道，蘋果正為新款ｉＰｈｏｎｅ尋找更多神州供應商，有指龍頭立訊精密

已經由富士康同和碩手中贏得３％訂單，有望由月內開始生產旗艦機型ｉＰｈｏｎｅ １３ Ｐ

ｒｏ，啱啱就可以分到新款機型嘅產量訂單，反映蘋果對立訊精密幾有信心，未來有望分到更多

供應訂單。

高偉電子響舊年底畀立訊精密入主，今次大佬有生意對佢實有著數，何況有消息指高偉本身

亦將為今年新ｉＰｈｏｎｅ提供關鍵零件，隨著蘋果逐漸擴大神州供應商份額，立訊有飯食實有

佢份。

技術走勢方面，手機股近日獲資金追入，噚日舜宇（０２３８２）就以近２１億成交收市，

股價飆逾一成，成交較星期二大增逾兩倍。高偉雖然冇佢咁大成交，但昨日亦以近１億成交抽高

逾７％，較星期二多１﹒５倍。而且高偉不如舜宇處於浪頂，反映響星期一見過近３個月低位，

其後先開展反彈浪兩日間一鼓作氣突破５０天線（４﹒７２銀）等５條均線，後市看俏。

博客認為高偉現價可買，初步睇６月頂５﹒３銀，穿４﹒２銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

