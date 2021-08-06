《傳聞》基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長

《傳聞》聯儲局收水憂慮未消，美國科技股高處不勝寒。據聞歐美基金減倉未完，持令科網
股沽壓持續。快手（０１０２４）昨日（５日）暴瀉１５％，成交金額３８億元，沽壓沉重，有
反彈難上升。
另外，受累中國部分地區新冠肺炎確修病例增加，一些景區更要暫時關閉，據聞中國大部分
餐飲業營收尚未返回疫前的水平，復元期較預期為長，餐飲股走勢將繼續偏弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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