《傳聞》中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場

《傳聞》市場消息稱，啤酒股表現保持堅穩，主要是內地中高端啤酒市場繼續保持雙位數增

長，利好啤酒股。華潤啤酒（００２９１）５９至６０元承接力料不俗。

另外，小米（０１８１０）股價在跌市之中表現強勢，持續在２５至２７元反覆上落。據悉

小米將在短期內推出新手機，有助搶佔全球更多份額。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

