《魚缸博客》半導體股料續有資金炒作，大家可考慮ＧＸ中國半導！

《魚缸博客》雖然魚缸呢期走勢非常波動，不過依然總有魚毛比大家短炒下，呢期博客睇中

ＧＸ中國半導（０３１９１）。

首先，點解選擇半導體相關股份，不言而喻啦！鬼叫而家阿爺不停出政策監管唔同行業，而

半導體相信屬於「免疫」甚至獲阿爺重點扶持，呢樣已經難能可貴。

至於阿爺點解要重點扶持，因為半導體屬於頂尖科技，係國家命脈，加上目前中美關係存在

極大不確定性，阿爺自然決定大搞令半導體產業升級。

據中國半導體行業協會統計，２０２１年一季度神州集成電路產業銷售額１７３９﹒３億人

民幣，按年增長１８﹒１巴仙。神州製造嘅產能加速擴張，國際半導體產業協會報告話今年年底

前，全球半導體製造商將開始建設１９座大容量晶圓廠；２０２２年，全球將再增加１０座晶圓

廠，其中８座位於神州。由於市場實在太多資金，變相市場要繼續焗賭，所以博客就估計資金繼

續會係阿爺受惠股入面炒作。

不過，點解要選擇ＥＴＦ？因為半導體產業其實非常複雜，正常人根本唔會理解到相關概念

股係做緊咩，好似成個半導體產業繼續升，但好容易選股出事，出現睇中趨勢但無得食嘅現象。

ＧＸ中國半導體就直接幫大家選出成分股，持股組合仲包埋Ａ股，令成個半導體組合平衡。所以

，博客覺得如果大家同博客一樣睇半導體股繼續有炒作嘅話，大家都可以等調整買些少炒下！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

