《傳聞共賞》 中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務
台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大
《昔日傳聞》 晶泰科技已赴美遞交上市申請
基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長
中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場
比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢
基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點
中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客
ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作
內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增
海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產
黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟
基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢
中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業
服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市
大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股
天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快
市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股
科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增
環球基金贖回壓力增，港鐵（０００６６）強勢有因
大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯
鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因
中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務
和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使
大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產
匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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