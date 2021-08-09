《傳聞》中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒（１７７２）拓鋰電池下游業務

《傳聞》中國移動（００９４１）回落到４８至４９元水平有留意價值，據悉中國移動持續

增加５Ｇ基站，年底將超逾７０萬個，有利５Ｇ客戶穩步增。

另外，贛鋒鋰業（０１７７２）股價愈升愈有，上周五（６日）逆市上升１﹒３元。據聞贛

鋒從鋰電池材料業務逐步拓展至下游業務，即鋰電池生產，建設鋰電池全產業，有助保持業務保

持增長勢頭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

