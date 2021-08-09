《傳聞》台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大

《傳聞》全球芯片供應緊張情況可能持續至明年，據悉台資芯片生產商計劃底年再提價，短
期芯片股走勢持續呈強。華虹半導體（０１３４７）上周五（６日）以５４﹒５元收市，宜回落
至５２元至５３元低位。
另外，近月東方電氣（０１０７２）從６元以下反覆回升至７元以上，據悉東方電氣旗下氫
燃電池發動機新業務持續增長，發展潛力巨大，支持股價向好。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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