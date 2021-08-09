《魚缸博客》理文造紙中期業績表現佳且估值低，可待調整吼入！

《魚缸博客》呢期博客繼續為大家搵魚毛短炒，今次就望中理文造紙（０２３１４）。

講下基本面，神州經濟穩步發展，連同「限塑令」帶動「以紙代塑」潮流，紙品需求旺盛，

售價得以數番調漲。公司嘅垂直業務模式保障咗原材料供應，加上公司憑規模效益發揮成本優勢

，令上半年業績表現佳。隨著全球網購盛行，公司嘅核心業務包裝紙業務表現相當唔錯。上半年

售出紙品３０８萬噸，產品平均每噸淨利潤達６５０元。

大數方面，公司中期應佔盈利１９﹒３６億港元，按年升４４﹒９巴仙。收入１５１﹒８億

元，按年升３７﹒１巴仙；毛利３３﹒３８億元，按年升 ５４﹒１３巴仙。表現當然一Ｄ都唔

差。

花旗出報告，將２０２１年至２０２３年盈測上調４巴仙至６巴仙，以反映箱板紙較高嘅利

潤率預測，並將目標價由８﹒４銀上調至８﹒６銀，維持「買入」評級。該行亦考慮到管理層正

在尋求馬來西亞、越南和緬甸等中國以外嘅地區增加產能，加上目前估值較低，重申其「買入」

投資評級。

估值方面，預測市盈率為６﹒７倍，較近五年嘅中位數（約６﹒９倍）為低；預測ＰＥＧ比

率（兩年）約０﹒６６，估值絕對唔貴。

博客建議待調整至６﹒２至６﹒３銀買入，短線目標先上望７﹒３銀，但收穿５﹒５銀要走

佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

