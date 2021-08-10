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即市新聞

10/08/2021 09:00

《傳聞共賞》港交所向微醫查詢數據治理事宜，保險通漸行漸近

《傳聞共賞》　　港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜
　　　　　　　　中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近
　　　　　　　　內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）

《昔日傳聞》　　中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務
　　　　　　　　台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大
　　　　　　　　晶泰科技已赴美遞交上市申請
　　　　　　　　基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長
　　　　　　　　中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢
　　　　　　　　基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點
　　　　　　　　中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客
　　　　　　　　ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
　　　　　　　　換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作
　　　　　　　　內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增
　　　　　　　　海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產
　　　　　　　　黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟
　　　　　　　　基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢
　　　　　　　　中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業
　　　　　　　　服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市
　　　　　　　　大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股
　　　　　　　　天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快
　　　　　　　　市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股
　　　　　　　　科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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