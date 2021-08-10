《傳聞共賞》港交所向微醫查詢數據治理事宜，保險通漸行漸近

《傳聞共賞》 港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜

中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張

比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近

內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）



《昔日傳聞》 中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務

台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大

晶泰科技已赴美遞交上市申請

基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長

中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場

比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢

基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點

中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客

ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車

換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作

內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增

海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產

黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟

基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢

中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業

服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市

大戶逐步空倉回補，傳聞外資加注Ａ股

天倫燃氣項目續增，中金財富管理業務增長快

市況轉差，瑞達醫療心瑋醫療擬延期招股

科網股沽壓未完，小鵬汽車（０９８６８）交付量穩增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

