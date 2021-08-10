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即市新聞

10/08/2021 09:01

《傳聞》比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近

　　《傳聞》為配合新能源車需求增加，據悉比亞迪（０１２１１）正擴大動力電池產能，包括
在江蘇鹽城投資興建電池生產基地。
　　另外，友邦保險（０１２９９）昨日（９日）上升１﹒０５元收市。傳聞粵港澳大灣區的保
險通漸行漸近，研究一張保單三地保的可能性，友邦保險可以逢低吸納。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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