《傳聞》內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）

《傳聞》內地國六排放新標準正式實施，據悉將持續帶動重卡與發動車等需求，利好濰柴動

力（０２３３８）走勢，昨日上升３％，宜待股價回落至１９元附近低吸。

耐世特（０１３１６）昨日（９日）升１９％。據聞在全球新能源車進入快車道之下，基金

大戶看中耐世特的動力傳動系統（包括電氣化與自動駕駛）等技術發展，惟短期股價升幅大，現

價不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

