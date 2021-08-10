《傳聞》港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜

《傳聞》市場消息指，港交所（００３８８）正就數據治理向騰訊（００７００）有份投資

的微醫展開詢問，並要求對方確認公司的數據處理做法符合中國規定。消息指，微醫正與網信辦

就數據展開討論，並正要求對方提供關於討論的書面證明，以證明微醫符合相關規定。

微醫計劃向港交所遞交更新後的盈利資料，並計劃最快在９月上市，但最終仍取決定港交所

決定及市場狀況。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

