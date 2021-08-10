《傳聞》中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張

《傳聞》市場消息指，因應中美緊張關係，早前在港遞交上市申請的中國中免

（滬：６０１８８８）在香港上市過程中正避免與美資銀行合作。該公司近期新增了幾間中資投

行作為聯席全球協調人，包括中信證券、海通國際在內，但罕有地美資銀行在如此大型新股發行

中缺席。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

