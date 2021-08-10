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即市新聞

10/08/2021 13:00

《魚缸博客》九毛九有北水加持，半年虧轉盈揸得過

　　《魚缸博客》魚缸呢輪啲焦點熱炒股都時上時落，波幅咁大，心臟弱啲都未必頂得順。不如
搵啲無咁喺風眼嘅睇吓有無得穩陣執返啲，博客就睇到隻九毛九（０９９２２）。
　　講起火鍋股，大家可能第一時間就諗起隻海底撈（０６８６２），心諗佢日日係咁跌，都唔
知佢去到海底未！不過九毛九表現就亮眼好多，早幾日仲發咗盈喜！九毛九預期今年上半年純利
唔少於１﹒８億，上年同期就蝕８６００萬。九毛九就話，扭虧為盈主要係基於餐廳經營收入增
加，旗下太二酸菜魚餐廳網絡持續擴張，由截至去年６月底嘅１６１間餐廳擴張至截至今年６月
底的２８６間餐廳。不過公布盈喜嗰日撞正大跌市，九毛九當日都要跌１成。
　　雖然跌，但係就持續有北水買貨。睇返早幾日交易，８月４號同８月５號九毛九股價分別跌
４％同１％。但係呢兩日最大買入都係深圳北水，８月４號淨買入２３１０萬，５號就淨買入１
０３６萬，越跌得多就越買！
　　再睇埋大行，唔少都唱好，麥格理就重申九毛九「優於大市」評級，維持目標價４１蚊，認
為呢次盈喜有助市場確認公司嘅復甦係喺軌道上。另外西部、天風、華安都唱好畀「買入」評級

　　嚟緊８月中九毛九就會出業績，預計短期業績靚仔都可以帶起九毛九個價，不過呢兩日都升
緊，如果業績前可以落返１０天線，大概２３﹒８蚊就可以入手，短期可以望吓２９蚊，但係跌
穿過２０﹒８蚊就要止蝕喇。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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