《傳聞共賞》美基金近十億購尖咀酒店，新手機帶動攝像鏡頭出貨升

《傳聞共賞》 美基金趁低吸納，９﹒８億購尖沙咀酒店全幢
新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升
煉油行業毛利受壓，中聯重科（０１１５７）海外訂單增
《昔日傳聞》 港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜
中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張
比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近
內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）
中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務
台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大
晶泰科技已赴美遞交上市申請
基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長
中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場
比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢
基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點
中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客
ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作
內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增
海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產
黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟
基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢
中證監晤投行高層，政策具針對教育無意傷害其他行業
服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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