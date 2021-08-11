《傳聞》新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升

《傳聞》市場消息稱，包括蘋果在內多間企業，將推出新手機，以新攝像鏡頭作賣點，預期
帶動攝像鏡頭出貨量回升。近期顯著調整的舜宇光學（０２３８２），在２０５至２１５元有值
博率。
近月股匯市況較為波動，據悉刺激指數與人民幣等期貨交易量大幅增加，支持港交所
（００３８８）交易收入持續上升，股價回調至５００元附近有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價 大行續唱好
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