《傳聞》新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升

《傳聞》市場消息稱，包括蘋果在內多間企業，將推出新手機，以新攝像鏡頭作賣點，預期

帶動攝像鏡頭出貨量回升。近期顯著調整的舜宇光學（０２３８２），在２０５至２１５元有值

博率。

近月股匯市況較為波動，據悉刺激指數與人民幣等期貨交易量大幅增加，支持港交所

（００３８８）交易收入持續上升，股價回調至５００元附近有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

