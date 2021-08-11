《魚缸博客》ＴＣＬ（０１０７０）績佳且估值低廉，可現價吼入！

《魚缸博客》博客呢期搵到ＴＣＬ（０１０７０）比大家試下短炒！

首先公司中期盤數相當靚仔。期內純利錄得１０﹒４１億元，按年增長逾９４％；期內收入

增長近１０４巴仙至３４９﹒３４億元；毛利升近５８巴仙至５５﹒６６億元。

另外，公司高層亦用行動表示繼續看好公司前景。公司獲控股股東ＴＣＬ實業控股告知，Ｔ

ＣＬ控股計劃於未來１２個月內透過ＴＣＬ實業控股（香港）於公開市場增持不超過２０００萬

股。

公司業務表現亦良好。公司係業內率先推出Ｍｉｎｉ ＬＥＤ電視機並實現量產嘅，去年市

佔率更是全球第一，高端產品ＱＬＥＤ、 Ｍｉｎｉ ＬＥＤ銷量及滲透率均有明顯提升。銷售

渠道亦做得幾好，夠哂全球化。公司係北美打通六大渠道，覆蓋９０％以上市場；歐洲上半年智

屏銷售量同比增長高達８３﹒２％；而係新興市場，持續加強線上銷售，同比增長２７％。

亦大行看好公司前景發展。麥格理認為，ＴＣＬ多媒體管理層已定下「智能加互聯網」和「

產品加服務」為未來３至５年嘅重要策略，並引入騰訊（００７００）為合作夥伴一齊開發智能

電視，相信智能電視能夠佔ＴＣＬ多媒體所有網上利潤３０％。該行預計係騰訊嘅投資下將會加

速ＴＣＬ多媒體嘅估值重估，維持１２個月目標價為６元，投資評級為「跑贏大市」。

估值方面，預測市盈率約６﹒６倍，處於其中位數區間；預測市賬率約０﹒５７倍，預測巿

賬率低於中位數１﹒２個標準差，反映估值屬於低估狀態。

博客建議現價買入，目標博上５銀，但收穿４﹒２銀要走佬！







《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

