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即市新聞

12/08/2021 09:00

《傳聞共賞》匯控非利息收入增，小鵬汽車（９８６８）力爭市佔率

《傳聞共賞》　　匯控（０００５）非利息收入增，公募基金密集發行利Ａ股
　　　　　　　　小鵬汽車力爭市佔率，嗶哩嗶哩（０９６２６）續推新遊戲

《昔日傳聞》　　美基金趁低吸納，９﹒８億購尖沙咀酒店全幢
　　　　　　　　新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升
　　　　　　　　煉油行業毛利受壓，中聯重科（０１１５７）海外訂單增
　　　　　　　　港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜
　　　　　　　　中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近
　　　　　　　　內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）
　　　　　　　　中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務
　　　　　　　　台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大
　　　　　　　　晶泰科技已赴美遞交上市申請
　　　　　　　　基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長
　　　　　　　　中高端啤酒續高增長，小米推新手機助搶佔全球市場
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）電池訂單增，阿里雲增長放慢
　　　　　　　　基建利好混凝土車市場，中國電信（７２８）拓新增長點
　　　　　　　　中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客
　　　　　　　　ＴＣＬ電子加力拓海外市場，長城汽車計劃推新車
　　　　　　　　換馬盤力吸水泥股，中軟（００３５４）有動作
　　　　　　　　內地鋼鐵行業景氣向好，中車時代ＩＧＢＴ產品需求增
　　　　　　　　海爾智家力拓國際市場，信義儲電（８３２８）新生產投產
　　　　　　　　黃金消費與投資回暖，內地水泥價格偏軟
　　　　　　　　基金加注中興通訊（００７６３），全球電腦出貨量放慢

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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