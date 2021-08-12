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即市新聞

12/08/2021 11:58

《魚缸博客》環球運費急升，海豐底部支持勁現價可吼博彈

　　《魚缸博客》魚缸近日展開反彈浪，不過話市況轉好就言之尚早，始終恆指現時同條牛熊線
仲有一段距離。神州監管風險未散去，中央對國家安全同科技創新等領域嚴格監管就唔係新鮮事
，不過近日又話要加大對食品藥品同教育培訓行業執法力度。近日博客就睇中國航運股－海豐（
０１３０８）想博運費抽高短炒下。　
　　隨住變種新冠病毒響國際間加速傳播，全球集裝箱周轉率放緩，加上臨近美國購物旺季之前
，零售商訂單不斷增加，中國貨物貿易進出口比去年同期上升１１﹒５巴仙，業內人士分析，中
、美貿易達到２﹒６２萬億人幣，按年增近２９巴仙，由中國去美國的集裝箱運價已首次突破每
標箱２萬美金。龍頭海運咨詢公司Ｄｒｅｗｒｙ董事總經理表示預計「極端運價」將會持續到下
年農曆新年。
　　海豐國際日前發盈喜，預期集團於截至今年６月３０日止六個月將錄得公司股東應佔綜合純
利約４﹒４億至４﹒８億美金，相較去年同期大增逾３億美金。盈利增加除因集裝箱航運及物流
服務供不應求，集團營運效率整體提升同有效控制成本都有唔少貢獻。另外，ＭＳＣＩ指數公司
公布季調結果，海豐獲新納入香港指數，８月３１日收市後生效，可以憧憬資金追入。
　　技術面方面，海豐由７月底開始三番四次下試百天線（２８銀）支持，但呢個價位仍然非常
穩陣，如無意外２８銀都幾難穿，現價入定等佢跟同行齊齊彈就差不多，初步睇１０天線（３１
銀），穿２８銀就要走佬。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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