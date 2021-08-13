《魚缸博客》聯想集團績優且持續創新，可待調整至十天線買入！

《魚缸博客》今日博客幫大家搵到靚魚毛炒，就係聯想集團（００９９２）！

基本面就絕對無問題！公司首季多賺１１９巴仙至４﹒６６億美金，勝預期；總收入按年增

２７巴仙至１６９﹒２９億美金。跟住喺業績會上，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示

，第一財季聯想中國商用平板電腦銷量市場份額達２３﹒９巴仙，連續第三個季度奪得商用平板

市場第一；消費平板電腦增長更係迅猛，銷量年比年提升超１０倍。

博客亦欣賞公司唔會固步自封，繼續維持創新。集團主席兼首席執行長楊銀慶話，創新將繼

續幫助推動盈利可持續增長，將進一步加大研發投入，目標在未來三年嘅研發投入翻倍。相信令

公司前景更值得憧憬。

不過大行就有唔同意見。野村就預計聯想第二財季收入，將會喺首季度嘅高基數上再增長５

至１０巴仙，呢個係考慮到電腦需求具彈性及更好嘅產品組合；伺服器嘅需求續強，其業務盈利

能力得而改善；以及聯想嘅智能手機業務或受益於ＬＧ退出市場，尤其係美國市場。該行維持聯

想「買入」評級同目標價１０港銀。不過，大和就睇淡些少。大和預期，第二財季居家工作嘅需

要將會回落，商業電腦業務料將復甦，而集團專注於方案服務業務將支撐其盈利增長勢頭。該行

重申其「優於大市」評級，惟目標價由１１﹒４港銀下調１６﹒７巴仙至９﹒５港銀。

再睇佢ＣＣＡＳＳ，先見頭五至十位嘅券商持貨集中度漸漸趨向集中，估計大戶依然睇好公

司前景；且見市場參與者持續減少，可視為大戶睇好佢後市走勢嘅指標之一。

博客建議調整翻落去十天線（約７﹒５８銀）買入，目標價先望９銀，但收穿７銀走佬！

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

