《傳聞》小紅書開展新一輪融資，估值將逾７８０億元

《傳聞》市場消息指，早前有傳已暫停赴美ＩＰＯ的計劃的內地社交媒體初創小紅書，已經

開始新一輪融資，估值將超過１００億美元（約７８０億港元）。小紅書對此暫未有回覆。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

