《魚缸博客》招行中期業績超預期，可待調整至６３港銀吸納！

《魚缸博客》魚缸繼續悶，一日未出方向，見到資金繼續會搵魚毛炒，今次博客就睇中隻招

商銀行（０３９６８）。

首先，早前神州全面降準落地，同埋六月社融超預期達３﹒６７萬億銀，對銀行負債成本降

壓，資產質量優化和信貸投放構成利好因素。另外，現時板塊估值吸引，股息率近歷史高位約７

巴仙。之前大家擔心銀行股近期受到互聯網公司及發展商監管收緊嘅憂慮影響而下跌，但博客覺

得相關措施對銀行嘅資產質素影響非常有限。估計之後內銀板塊會主要受惠於業績增長穩定、較

低政策風險同埋低估值。

招行上星期五（１３日）亦公布業績。今年上半年純利６１１﹒５億銀（人民幣．下同），

按年增長２２﹒８２巴仙；每股基本盈利２﹒３５銀；不派中期息。期內，集團實現營業淨收入

１６８８﹒３億銀，按年增長１３﹒９５巴仙；其中淨利息收入９９３﹒４１億銀，按年增長９

﹒３２巴仙；非利息淨收入６９４﹒８９億銀，按年增長２１﹒２９巴仙。

博客認為上述業績就超預期，當然有大行都係咁睇。野村將公司２０２１－２３年盈利預測

分別上調２﹒２巴仙、２﹒１巴仙及２﹒１巴仙，主要由於提升其２０２１年淨手續費及佣金收

入３個百分點至按年升２２巴仙，現時預期２０２１年盈利將按年增長１８﹒５巴仙，當中下半

年增長９﹒８巴仙。該行維持其「買入」評級，Ｈ股目標價由８２﹒２６港銀輕微上調０﹒２３

巴仙至８２﹒４５港銀。

走勢方面亦相當強勢，處於股價頂部，反映出為資金寵兒之一。博客建議調整至６３港銀買

入，目標價７１港銀，但連續兩日收穿５８港銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

