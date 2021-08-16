  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2021 12:05

《魚缸博客》招行中期業績超預期，可待調整至６３港銀吸納！

　　《魚缸博客》魚缸繼續悶，一日未出方向，見到資金繼續會搵魚毛炒，今次博客就睇中隻招
商銀行（０３９６８）。
　　首先，早前神州全面降準落地，同埋六月社融超預期達３﹒６７萬億銀，對銀行負債成本降
壓，資產質量優化和信貸投放構成利好因素。另外，現時板塊估值吸引，股息率近歷史高位約７
巴仙。之前大家擔心銀行股近期受到互聯網公司及發展商監管收緊嘅憂慮影響而下跌，但博客覺
得相關措施對銀行嘅資產質素影響非常有限。估計之後內銀板塊會主要受惠於業績增長穩定、較
低政策風險同埋低估值。
　　招行上星期五（１３日）亦公布業績。今年上半年純利６１１﹒５億銀（人民幣．下同），
按年增長２２﹒８２巴仙；每股基本盈利２﹒３５銀；不派中期息。期內，集團實現營業淨收入
１６８８﹒３億銀，按年增長１３﹒９５巴仙；其中淨利息收入９９３﹒４１億銀，按年增長９
﹒３２巴仙；非利息淨收入６９４﹒８９億銀，按年增長２１﹒２９巴仙。　
　　博客認為上述業績就超預期，當然有大行都係咁睇。野村將公司２０２１－２３年盈利預測
分別上調２﹒２巴仙、２﹒１巴仙及２﹒１巴仙，主要由於提升其２０２１年淨手續費及佣金收
入３個百分點至按年升２２巴仙，現時預期２０２１年盈利將按年增長１８﹒５巴仙，當中下半
年增長９﹒８巴仙。該行維持其「買入」評級，Ｈ股目標價由８２﹒２６港銀輕微上調０﹒２３
巴仙至８２﹒４５港銀。
　　走勢方面亦相當強勢，處於股價頂部，反映出為資金寵兒之一。博客建議調整至６３港銀買
入，目標價７１港銀，但連續兩日收穿５８港銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/08/2021
溫傑：內銀首選招行、郵儲行、建行　後者最貼近買入價！
財經熱話16/08/2021
【陶觀天下】美國通脹略現放緩　日本大選仍陷困局
中國故事13/08/2021
《神州經脈》個人信息收集立法規範　寧德巨額抽水　A場連升兩周
財經熱話13/08/2021
《股市一周》科技股本周表現波動 港股周升２１２點
財經熱話13/08/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》農夫山泉受惠國內疫情受控 中期業績可望帶來驚喜
財經熱話13/08/2021
中移動績後獲多家大行上調目標價　分析料回A助釋放增長潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金