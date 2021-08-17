《魚缸博客》國策力撐車股難插，比亞迪可趁低買

《魚缸博客》蔚來半月兩奪命車禍，上星期四（１２日）有人揸住蔚來ＥＳ８炒車身亡，有

指肇禍車輛當時開住輔助駕駛功能，引起缸友憂慮電車公司迎來監管。呢頭美國國家公路交通安

全管理局噚日（１６日）又宣布，對特斯拉旗下自動駕駛系統啟動正式調查。搞到特斯拉隔晚一

度插低近６巴仙，不過博客認為此時係趁回調買電車股嘅良機。

自動駕駛同輔助駕駛出事唔係咩新鮮事，更何況神州財政部係蔚來車禍之後，噚日照樣出台

系列政策扶持新能源汽車，睇得出電車行業仍然係阿爺心頭好。財政部表示，中央財政將大力支

持科研院所開展新能源汽車領域創新；另外針對企業研發，將採用「先實施、後撥款」嘅資助模

式。魚缸短期持續政策市，炒魚毛最重要係有國策支持，所以博客認為本輪壞消息只會畀大戶借

題發揮落咁啲袋，消化完就會集體回升。

中汽協數據反映新能源汽車銷量強勁，７月銷量達到２７﹒１萬部，同比增長１６４﹒４巴

仙，再刷新歷史記錄，頭７個月累計產銷已超過神州歷年全年數字。神州乘聯會７月份汽車市場

銷售數據更指出，比亞迪連續兩個月超越特斯拉成為神州新能源汽車銷售冠軍。

花旗啱啱出咗份報告，話電車股近期弱勢，為比亞迪（０１２１１）同吉利（００１７５）

等領先企業創造投資機會，預計兩者將會係未來兩年新能源車滲透率最高嘅兩間企業。該行睇好

新能源車行業基本面依然強勁，預計８月新能源汽車銷量按月增成長８巴仙，或按年升１６４巴

仙，達到２６﹒６萬部。

比亞迪響廿天線（２５０銀水平）可買，初步睇２７０左右，中長線可望破前頂，穿２３０

銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

