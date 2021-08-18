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即市新聞

18/08/2021 09:00

《傳聞共賞》先瑞達醫療上限定價，中電信（７２８）開展６Ｇ部署

《傳聞共賞》　　先瑞達醫療（０６６６９）以上限２３﹒８元定價
　　　　　　　　美因基因申港上市，初步擬集資２３億元
　　　　　　　　薩摩耶數科赴港上市最快本月遞申請，初步擬集資３９億元
　　　　　　　　美國科技股基金續減倉，中電信（０７２８）開展６Ｇ部署
　　　　　　　　中國新源車銷售續增，航運運費有回調壓力

《昔日傳聞》　　基金增持匯控（００００５），全球車載ＩＧＢＴ需求增
　　　　　　　　內地推動新能源儲電建設，水泥業淡季進入尾聲
　　　　　　　　小紅書開展新一輪融資，估值將逾７８０億元
　　　　　　　　中國化肥連番漲價，內地電訊股資本開支放慢
　　　　　　　　基金大戶減持芯片股，暑期電影票房不樂觀
　　　　　　　　資金流入中資電訊股避險，商場消費人流收復疫情失地
　　　　　　　　中集安瑞科力拓清潔能源裝備，煤價高企影響電企毛利
　　　　　　　　匯控（０００５）非利息收入增，公募基金密集發行利Ａ股
　　　　　　　　小鵬汽車力爭市佔率，嗶哩嗶哩（０９６２６）續推新遊戲
　　　　　　　　美基金趁低吸納，９﹒８億購尖沙咀酒店全幢
　　　　　　　　新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升
　　　　　　　　煉油行業毛利受壓，中聯重科（０１１５７）海外訂單增
　　　　　　　　港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜
　　　　　　　　中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近
　　　　　　　　內地新排放標準產品需求增，基金看中耐世特（１３１６）
　　　　　　　　中移動５Ｇ客戶穩增，贛鋒拓鋰電池下游業務
　　　　　　　　台資芯片廠擬年底再提價，東方電氣新業務潛力大
　　　　　　　　晶泰科技已赴美遞交上市申請
　　　　　　　　基金減倉未完，內地餐飲業復元期較長

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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