《傳聞》先瑞達醫療（０６６６９）以上限２３﹒８元定價

《傳聞》先瑞達醫療（０６６６９）將於下周二（２４日）掛牌，市場消息指，公司將以招

股價區間上限２３﹒８元定價，集資１６﹒３億元。

先瑞達醫療昨日（１７日）截止招股，最終錄得５０７﹒５億元孖展，超額認購３０９倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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