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即市新聞

18/08/2021 09:01

《傳聞》先瑞達醫療（０６６６９）以上限２３﹒８元定價

　　《傳聞》先瑞達醫療（０６６６９）將於下周二（２４日）掛牌，市場消息指，公司將以招
股價區間上限２３﹒８元定價，集資１６﹒３億元。
　　先瑞達醫療昨日（１７日）截止招股，最終錄得５０７﹒５億元孖展，超額認購３０９倍。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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