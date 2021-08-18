《傳聞》美因基因申港上市，初步擬集資２３億元

《傳聞》中國基因檢測平台公司美因基因（Ｍｅｇａ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ）日前向港交所遞

交上市申請，據市場消息指，公司初步計劃集資３億美元（折合約２３﹒３億元），目標最快今

年內上市，中信建投為獨家保薦人。公司主要專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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