《傳聞》薩摩耶數科赴港上市最快本月遞申請，初步擬集資３９億元

《傳聞》市場消息指，內地金融數字科技公司薩摩耶數科計劃赴港上市，初步計劃集資５億

美元（折合約３８﹒８億港元），最快在本月或下月向港交所（００３８８）遞交上市申請，目

標今年內進行ＩＰＯ。目前由中金、德意志銀行以及摩根士丹利處理有關事宜。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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