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即市新聞

18/08/2021 12:05

《魚缸博客》敏實集團基本面佳且估值合理，現價可買入！

　　《魚缸博客》呢期魚缸調整調整，比博客發掘到些少機會比大家，就係敏實集團（００４２
５）。
　　今年上半年隨全球經濟恢復，車市回暖，帶動全球主要汽車市場嘅銷售改善，雖然晶片短缺
問題依然困擾行業生產，仍無阻車企對新能源汽車開發嘅熱情。當全球產量回升，必然相應地帶
動了汽車零部件嘅需求，尤其符合新能源汽車使用嘅材料同產品，其中汽車內外飾智能化、輕量
化等需求明顯增加。
　　敏實集團主要於神州從事設計、製造及銷售乘用車嘅車身結構件、汽車裝飾件及汽車裝飾條
。公司近期仲進軍新能源汽車電機業務，加大研發投入同聚焦拓展創新產品。另外，公司全球化
佈局持續改善，已於美國、泰國、墨西哥也擁有生產基地，並於日本東京、德國慕尼克、美國底
特律設立銷售和設計中心。再者，全球八成都係主要車廠都是敏實客仔，仲要係Ｂｅｎｚ、ＢＭ
Ｗ、Ａｕｄｉ等知名車廠嘅核心供應商。穩陣嘅基本面，值得繼續看好公司前景。
　　另外，公司係６月底公布申請上海科創板上市獲受理，資金估計發展電池盒業務，成功掛牌
嘅話估計可減輕公司因擴產嘅資金壓力，仲可以博上市前炒多轉都唔出奇！
　　早前大行大和亦提到，敏實集團在原材料價格上升情況下，毛利率仍平穩；而今年首５個月
新訂單金額達５０億元人民幣，當中有２０巴仙至２５巴仙為電池外殼訂單，重申對其「買入」
評級，並將目標價由４９銀，上調至５５銀。
　　估值方面，根據經濟通報價機數據，現時預測市盈率僅１８倍，在汽車板塊估值而言，都仍
算合理，現價都買得過，跌都有安全網！目標先望４１銀前頂，但收穿３３銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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