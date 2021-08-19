《傳聞》英國私募基金傳放售卓佳，意向價介乎１１７億元１５６億

《傳聞》市場消息指，英國私募基金Ｐｅｒｍｉｒａ已委派高盛擔任投行，尋求出售金融服
務商卓佳（Ｔｒｉｃｏｒ），估值料介乎１５億至２０億美元（約１１７億港元至１５６億港元
）。
消息指，Ｐｅｒｍｉｒａ傾向為卓佳定價２０億美元，高盛短期內會向市場潛在買家試探意
向。（ｈｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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