《傳聞》英國私募基金傳放售卓佳，意向價介乎１１７億元１５６億

《傳聞》市場消息指，英國私募基金Ｐｅｒｍｉｒａ已委派高盛擔任投行，尋求出售金融服

務商卓佳（Ｔｒｉｃｏｒ），估值料介乎１５億至２０億美元（約１１７億港元至１５６億港元

）。

消息指，Ｐｅｒｍｉｒａ傾向為卓佳定價２０億美元，高盛短期內會向市場潛在買家試探意

向。（ｈｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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