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即市新聞

19/08/2021 11:59

《魚缸博客》吉利業務目標進取加成績唔曳，唔貪心短炒有肉食

　　《魚缸博客》市況差，呢排炒來炒去都係幾個板塊，ＱＱ績勝預期大市照樣跌近五舊，個氣
氛真係唔多對路，此時真係郁多不如郁少，之但係打下遊擊，短線炒強勢股未嘗不可，但真係要
嚴守止蝕，吉利（００１７５）都係一個唔錯選擇。
　　吉利公布，集團截至６月底中期純利２３﹒８１億人幣，按年升３﹒６７巴仙，撇除股份支
付員工成本，基本溢利大增逾三成勝預期，每股基本盈利２３﹒６分，收益按年升兩成二至４５
０﹒３２億銀。即使芯片短缺日益嚴重，加上全球疫情重燃，集團照舊維持全年銷量１５３萬部
目標（按年增長１６％），反映到吉利對新訂單情況有信心。
　　另外，吉利ＣＥＯ淦家閱發表業務發展五年計劃，目標到２０２５年達到神州第一汽車市佔
，年銷量達３６５萬部，其中智能電車佔比要達三成以上，更期望極氪汽車響高端電動汽車市場
佔有率達全球前三。至於回Ａ方面，吉利亦指仍然有意推動人民幣股份發行上市，之前取消科創
板上市嘅影響有望消化，加上新公布指標進取，理應可以留住資金續炒。
　　花旗響吉利放榜後出報告，指吉利上半年表現良好，剔除一次性項目核心盈利約３０億人幣
，較市場預期高，淨現金更達１６０億人幣，重申為行業首選，維持「買入」，「他屐」５２﹒
２５銀。
　　吉利今日曾升穿十天線（２７﹒２６銀），上返去８月頭高位整固水平，今輪升浪確立啲話
有望上返３０至３２銀，短炒唔好貪心呢Ｄ位好走，穿２５銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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