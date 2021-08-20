《傳聞共賞》保誠香港裁約２００人，鐵礦石跌價有利鋼鐵行業毛利

《傳聞共賞》 保誠香港裁員約２００人，主要為後勤職位
公司回購股份力抗沽盤，鐵礦石跌價有利鋼鐵行業毛利
半導體產能持續滿負荷，金蝶（００２６８）業務轉型見效
《昔日傳聞》 換馬盤力吸中資券商股，港交所（３８８）互聯互通收入增
期指大戶好淡對撼，招商銀行財富管理收入升
英國私募基金傳放售卓佳，意向價介乎１１７億元１５６億
先瑞達醫療（０６６６９）以上限２３﹒８元定價
美因基因申港上市，初步擬集資２３億元
薩摩耶數科赴港上市最快本月遞申請，初步擬集資３９億元
美國科技股基金續減倉，中電信（０７２８）開展６Ｇ部署
中國新源車銷售續增，航運運費有回調壓力
基金增持匯控（００００５），全球車載ＩＧＢＴ需求增
內地推動新能源儲電建設，水泥業淡季進入尾聲
小紅書開展新一輪融資，估值將逾７８０億元
中國化肥連番漲價，內地電訊股資本開支放慢
基金大戶減持芯片股，暑期電影票房不樂觀
資金流入中資電訊股避險，商場消費人流收復疫情失地
中集安瑞科力拓清潔能源裝備，煤價高企影響電企毛利
匯控（０００５）非利息收入增，公募基金密集發行利Ａ股
小鵬汽車力爭市佔率，嗶哩嗶哩（０９６２６）續推新遊戲
美基金趁低吸納，９﹒８億購尖沙咀酒店全幢
新手機帶動攝像鏡頭出貨升，港交所交易收入續升
煉油行業毛利受壓，中聯重科（０１１５７）海外訂單增
港交所（００３８８）向微醫查詢數據治理事宜
中國中免避免與美資銀行合作，因中美關係緊張
比亞迪（０１２１１）擴大電池產能，保險通漸行漸近
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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