《傳聞》半導體產能持續滿負荷，金蝶（００２６８）業務轉型見效

《傳聞》市場消息稱，全球缺芯問題未解，汽車行業被逼減產，半導體行業產能持續滿負荷

，行業景氣持續向好。中芯國際（００９８１）跌至２３元邊緣有留意價值。

受惠企業數字化，金蝶（００２６８）業務轉型見效，據悉雲業務持續快速增長，收入佔比

上升至六成多，未來還有很大上升空間空間，宜回落至２３元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

